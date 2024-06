Procissão - Divulgação

Publicado 27/06/2024 16:35

Iguaba Grande - A tradicional Procissão Marítima em Honra a São Pedro de Iguaba Grande acontece neste sábado (29), saindo às 16h da Casa do Pescador Ude Viana, e passando pelo Pier do Centro às 17h, onde a comissão julgadora irá avaliar quais os barcos mais bonitos serão premiados ao final da procissão.



A premiação acontece em frente à Capela Nossa Senhora da Conceição às 18h, e além dos três vencedores, terá a benção dos barcos e também sorteios entre os demais participantes. O evento conta com a participação dos pescadores do município, que irão ornamentar os barcos.



Segundo o subsecretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca Thiago Dutra, a procissão já acontece há muitos anos e tem um valor cultural para o município. “São Pedro é o padroeiro dos pescadores, e por mais que nem todos sejam católicos, a procissão é uma tradição religiosa que não podemos deixar se perder”, destacou o secretário.

Programação Divulgação