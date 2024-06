São Pedro - Divulgação

Publicado 27/06/2024 13:18

Arraial do Cabo - A comunidade de Figueira, no distrito de Arraial do Cabo, celebra a tradicional Festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. O evento é realizado entre esta sexta-feira (28) e domingo (30), reunindo moradores, turistas e devotos para momentos de fé, confraternização e muita alegria.



A festa vai começar nesta sexta-feira (28), com o tríduo religioso, preparando os fiéis para a grande celebração. À noite, a comunidade se reúne para a Santa Missa e, em seguida, curte um animado show ao vivo.



No sábado (29), o dia do padroeiro, a programação promete ainda mais emoção. Pela manhã, a procissão percorrerá as ruas de Figueira, levando a imagem de São Pedro para abençoar a comunidade. Após a procissão, a Santa Missa campal reunirá os fiéis em um momento de fé e devoção.



À tarde e a noite de sábado serão dedicadas à confraternização e à alegria. A Praça São Pedro se transformará em um verdadeiro point, com barraquinhas de comidas típicas, bebidas geladas e música ao vivo para todos os gostos.



No domingo (30), a festa ainda terá atividades para toda a família. A programação inclui apresentações musicais, brincadeiras para as crianças e muita animação para fechar com chave de ouro essa grande celebração.



A Festa de São Pedro em Figueira é uma tradição que se mantém viva há muitos anos. A comunidade se dedica à organização do evento com grande entusiasmo e devoção, preservando a cultura local e transmitindo a fé para as novas gerações.

Programação Divulgação