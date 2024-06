Jubarte fica presa - Funtec

Jubarte fica presa Funtec

Publicado 25/06/2024 15:26

Arraial do Cabo - Pescadores de Arraial do Cabo viveram um verdadeiro perrengue na Praia Grande, nesta segunda-feira (24), devido a um incidente envolvendo uma baleia jubarte. O animal, que estava de passagem, se ‘enroscou’ no cabo de âncora e acabou ‘arrastando’ a embarcação. Um vídeo do ocorrido viralizou nas redes sociais.



De acordo com a prefeitura, tudo aconteceu porque o animal se assustou, o que fez com que ela saísse carregando carregando o barco. A região do ocorrido, de acordo com Maycon Victorino, presidente da Fundação de Meio Ambiente, Pesquisa Ciência e Tecnologia (FUNTEC) de Arraial do Cabo, é uma zona de pesca, onde as embarcações ficam ancoradas, e acaba coincidindo com a rota de migração das jubartes.

Jubarte fica presa Funtec

Após o incidente, os tripulantes cortaram o cabo. A partir deste momento a FUNTEC passou a monitorar o animal por meio de drone ainda com o cabo da garateia presa. O ocorrido não trouxe transtorno à vida dos pescadores, nem do animal.



Através de rádio, a lancha do ICMbio, que estava no mar, foi acionada, assim como a lancha de pesquisa do laboratório Ecomar da UFRJ, com diversos pesquisadores especialistas. Uma embarcação de pesca tradicional também prestou apoio. O animal foi avaliado. Assim que a equipe se preparou para mergulhar, a baleia conseguiu soltar o cabo da sua nadadeira peitoral esquerda, retornando para o mar aberto e em segurança.



É importante ressaltar que, de acordo com as regras vigentes, quando a embarcação está pescando e avistar uma baleia, ela deve ficar com o motor ligado em neutro, para que a baleia escute que ali existe um barco e saber sua localização.