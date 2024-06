15 tabletes de maconha prensada, cada um com aproximadamente 1 kg - Divulgação/PM

Publicado 24/06/2024 17:47

Arraial do Cabo - A Polícia Militar apreendeu, nesta segunda-feira (24), 15 kg de maconha prensada e uma balança de precisão em uma trilha que dá acesso à Praia do Forno, em Arraial do Cabo.

Os policiais realizavam patrulhamento a pé pelo local quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe, o elemento fugiu para o interior da mata e não foi mais visto.

Durante a revista na área, os agentes encontraram 15 tabletes de maconha prensada, cada um com aproximadamente 1 kg. O material foi apreendido, causando um prejuízo ao tráfico de R$ 20 mil.