Publicado 21/06/2024 18:33

Arraial do Cabo - Moradores de Arraial poderão se inscrever, a partir de segunda-feira (24), para as novas turmas dos diferentes cursos disponibilizados pela Faetec da cidade.



Interessados têm até o dia 14 de julho para se inscrever. Entre os cursos oferecidos estão Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, diversos níveis de Inglês, Montador e Reparador de Computador, Operador de Computador e Operador de Editora Eletrônica. Confira os horários:



- Assistente Administrativo (Segunda/Quinta – das 18h às 21h)

- Assistente de Recursos Humanos (Terça/Quinta – das 14h às 17h)

- Inglês Iniciante (Quarta – das 18h às 21h)

- Inglês básico I (Terça – das 18h às 21h / Quinta – das 9h às 12h)

- Inglês básico II (Quinta – das 14h às 17h)

- Inglês intermediário II (Segunda – das 18h às 21h)

- Montador e reparador de Computador (Terça/Quinta -das 18h às 21h ou 14h às 17h)

- Operador de computador (Segunda/Quarta das 14h às 17h)

- Operador de editora eletrônica (Segunda/Quarta – das 09h às 12h)

- Os interessados podem procurar a Superintendência da Juventude para informações através do número (22) 9 9986-4159 ou por meio de atendimento presencial na sede da Faetec, que fica na Prainha.

