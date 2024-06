Réplica da nadadeira caudal - Reprodução/ Rede social

Publicado 21/06/2024 16:32

Arraial do Cabo - A Temporada de Baleias em Arraial do Cabo já está acontecendo e a equipe da Fundação de Meio Ambiente está, nesta sexta-feira (21), na Praia Grande, participando do mutirão de limpeza, promovido pela organização da corrida WTR. A Funtec vai expor no local a réplica da nadadeira caudal de uma baleia adulta. A escultura tem 2,50 metros de altura e 3,90 metros de largura.



No sábado (22), durante a realização das provas, a nadadeira também ficará exposta na arena montada na praia.



A colocação da cauda tem como objetivo a sensibilização e educação ambiental na cidade para moradores e turistas. O material foi construído por meio da parceria entre o Instituto Baleia Jubarte e a Fundação.

