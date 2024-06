Mulheres caem no tapa - Divulgação/PM

Publicado 20/06/2024 16:10

Arraial do Cabo - Uma cena inusitada se desenrolou na porta de um hospital em Arraial do Cabo na última quarta-feira (19). Duas mulheres se envolveram em uma briga acalorada, trocando socos e tapas, por causa de um homem que está internado na unidade de saúde.

As imagens da briga, que viralizaram nas redes sociais, mostram as duas mulheres em meio a uma luta corporal, completamente emboladas no chão. Pessoas que passavam pelo local tentaram separar as envolvidas, mas sem sucesso.

Segundo testemunhas, a confusão teve início quando a atual esposa do homem internado avistou a ex dele se aproximando do hospital. A atual esposa, visivelmente irritada, teria acusado a ex de querer ver o homem e a ameaçado de morte.

O confronto, motivado por ciúmes e rivalidade, se intensificou rapidamente, levando as duas mulheres a trocarem agressões físicas. A situação só foi controlada com a chegada da Polícia Militar, que conduziu as envolvidas para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).