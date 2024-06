Equipes da Guarda Marítima e do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM) - Reprodução/ Rede social

Publicado 20/06/2024 13:21

Durante o treinamento, foram realizadas várias simulações com o uso de um manequim. A ferramenta poderá ser usada em qualquer embarcação, inclusive podendo ser removida para outros municípios, informa a Prefeitura.

“A vantagem é que ela pode trabalhar em qualquer profundidade, mesmo que a água esteja escura”, afirmou Jorginho Mergulhador, especialista em resgates da equipe SOS de Arraial do Cabo. “A ferramenta possui 15 metros de largura e 3,5 metros de altura. Agradecemos ao ICMBio por conceder a autorização para que nós pudéssemos trabalhar com esse equipamento no mar da cidade. Será de muita importância para diminuir o tempo dos resgates de vítimas em caso de afogamentos e mortes no mar.”





- Equipes da Guarda Marítima e do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (GOPAM) participaram de um treinamento no mar de Arraial do Cabo na manhã desta quarta-feira (19). A atividade foi organizada pela equipe SOS de resgate no mar e teve como objetivo apresentar um novo equipamento, feito a partir de uma rede de pesca, que será utilizado no município para auxiliar no resgate de pessoas desaparecidas.