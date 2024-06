78 buchas de maconha, 58 buchas de skank, um aparelho celular e uma balança de precisão - Divulgação/PM

78 buchas de maconha, 58 buchas de skank, um aparelho celular e uma balança de precisão Divulgação/PM

Arraial do Cabo - Nesta terça-feira (18), por volta de 12h, uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 23 anos por tráfico ilícito de drogas em Arraial do Cabo. A ocorrência foi registrada na Rua Caminho Verde, no bairro Monte Alto.

De acordo com a ocorrência, a ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima, informando que um indivíduo estaria endolando drogas no local. A equipe de busca da Polícia Militar se dirigiu ao endereço indicado e conseguiu prender o suspeito com os materiais descritos. Durante a operação, foram apreendidos 78 buchas de maconha, 58 buchas de skank, um aparelho celular e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o elemento, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação criminosa, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.