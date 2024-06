World Trail Races - Thiago Diz

Publicado 18/06/2024 12:56

Arraial do Cabo - Um dos destinos mais apreciados pelos atletas de Trail Run brasileiros, Arraial do Cabo recebe no sábado (22) mais uma etapa da World Trail Races.



A WTR Arraial do Cabo, que inaugurou a liga há dez anos, é a única do calendário que oferece a opção de disputa em duplas. Esta será a nona vez que o Caribe brasileiro recebe o evento, que conta com percursos Short 6km, Mid 21km (individual e duplas) e Long 30km.



Com trajetos desafiadores, marcados pelos trechos de areia, single tracks e um desnível acumulado de até 1258 metros, os atletas encontrarão uma prova de nível internacional, que pontua para o ranking da ITRA (International Trail Running Association), principal entidade da modalidade no mundo.



Outra recompensa aos aventureiros é a paisagem paradisíaca da cidade. As trilhas das provas, que recebem manutenção do time da WTR antes, durante e após o evento, levam os atletas por alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos de Arraial, como as prainhas do Pontal do Atalaia, a Praia Grande – onde é montada a Arena WTR – e a Escadaria do Pontal.



Valendo 5 mil pontos no ranking de Trail Run da WTR, a etapa contará ainda com o “Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava”, que premiará o homem e a mulher mais rápidos em um trecho do percurso Mid 21km inscritos na categoria solo.

Arena WTR



Melhor experiência de conexão com a natureza do Brasil, a WTR é uma plataforma multi modalidade que une esporte, turismo, sustentabilidade e muito entretenimento. Palco de muitas destas atividades, a Arena WTR será montada na Praia Grande, local de largada de todas as provas.



Aberta ao público, a Arena WTR oferecerá food park, shows com bandas locais, área kids, diversas ativações dos patrocinadores, massagem gratuita e recovery com crioterapia para os atletas, além da WTR Store, onde são comercializados produtos originais da liga.

Kids Race Thiago Diz

O local recebe ainda a Kids Race, prova criada para despertar nas crianças a paixão pelo esporte que oferece uma experiência completa, com camiseta oficial da etapa, kit lanche e a tão sonhada medalhinha.



Diversas ações sócio-ambientais também pilares da liga, como a gestão, separação e reciclagem dos resíduos gerados ao longo do evento e a arrecadação de materiais esportivos para projetos sociais. Na sexta-feira pré-prova, a partir de 14h, a WTR realizará um Mutirão de Limpeza na Praia Grande com o apoio de voluntários, que ganharão um kit com camisa, garrafa CamelBak, copo de silicone retrátil e chaveiro abridor.



A WTR tem patrocínio da The North Face, On, CamelBak, Ford e Foxbit, com apoios de Mombora, TOFF, Strava, My Safe Sport, Vini e da Prefeitura de Arraial do Cabo. Mídia oficial: Revista Trail Running. Hotel oficial: Hotel Mediterrane. Foto oficial: Foco Radical. Transporte Oficial: Lobos. Realização e promoção: 213 Sports, vertical de esportes da V3A, Speed Eventos Esportivos e AESSB (Associação Educacional Esportiva e Social do Brasil).

