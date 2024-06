Fogo consome área de mata - Redes sociais

Publicado 14/06/2024 15:51

Arraial do Cabo - Um incêndio de grandes proporções atingiu aproximadamente seis hectares de mata na manhã desta sexta-feira (14) em Arraial do Cabo, no distrito de Figueira, bairro Novo Arraial. As chamas, que tiveram início por volta das 8h30, foram controladas após quatro horas de trabalho por quase 30 agentes de diversas entidades.



A operação de combate ao fogo envolveu dez guarda-parques do Parque Estadual da Costa do Sol e da Área de Proteção Ambiental da Massambaba, oito militares do Corpo de Bombeiros e dez agentes do Grupo de Operações e Prevenção Ambiental (GOPAM) da Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo. A ação também contou com o apoio aéreo de um helicóptero dos Bombeiros.



O incêndio afetou uma área composta por vegetação de restinga, taboa e gramíneas. Devido ao terreno alagado, as equipes enfrentaram dificuldades para acessar a área com viaturas, obrigando o combate às chamas a ser realizado manualmente com bolsas costais e abafadores.



O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foi acionado após receber uma denúncia sobre o incêndio. Ainda não há informações sobre as causas do fogo ou possíveis danos à fauna local.