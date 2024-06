Pesca farta - Redes sociais

Publicado 13/06/2024 14:40

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (12) foi dia de fartura para os pescadores de Arraial do Cabo. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra os profissionais arrecadando um grande cerco de olhetes, peixe típico da cidade, na Praia Grande.



O olhete, também conhecido como charuto ou xaréu-olho-de-boi, é bastante comum em Arraial, especialmente nesta época do ano, quando os cardumes se aproximam mais da costa. Além do olhete, outros peixes como anchova, corvina e badejo também são comumente encontrados nas águas cabistas.



Vale pontuar, também, que a pesca de olhetes é importante para a economia da região, pois o pescado é uma importante fonte de renda para muitas famílias cabistas. Por sorte, a fartura e, consequentemente, vídeos como este têm sido comuns nos últimos dias.