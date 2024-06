Temporada de Baleias: jubartes dão show em Arraial do Cabo - Reprodução/ Luis Eco Trilhas

Publicado 11/06/2024 19:20

ARRAIAL DO CABO - As vistas concentradas no alto-mar. Os esguichos de água anunciam: estamos em companhia de seres enormes. Oficialmente, a temporada de observação de baleias-jubartes começou em Arraial do Cabo.

Elas, que veem da Antártica, passam por aqui rumo ao Banco dos Abrolhos, no Sul da Bahia, nordeste do país, lugar em que se reproduzem e escapam das baixas temperaturas.

Por causa disso, o número de registros desses pesados mamíferos em Arraial do Cabo aumentou bastante. Só nesta terça (11), já foram divulgados nas redes sociais pelos menos três grandes aparecimentos.

No Mirante dos Franceses, duas baleias foram flagradas dando um show; na Praia do Farol, uma delas chegou a passar por baixo de um dos barcos, provocando um espetáculo e deixando as pessoas maravilhadas; já na Praia Grande, elas foram vistas bem discretamente.