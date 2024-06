Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 10/06/2024 18:29

Arraial do Cabo - Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (10), por volta das 17h10, em Arraial do Cabo. Segundo informações iniciais, um homem, ainda não identificado, caiu de uma localidade conhecida como “janela do paraíso”, na Praia Grande.



A área pertence à massa falida da Álcalis e é considerada de risco. A prefeitura já solicitou várias vezes o isolamento do local para evitar acidentes do tipo, pois pessoas vão até o local tirar selfies e acabam se acidentando. Vale pontuar que não se sabe se essa foi a motivação da queda.



O estado de saúde da vítima ainda não foi informado, tampouco se a mesma estava sozinha.