Lixeiras incendiadas - Rede social

Lixeiras incendiadas Rede social

Publicado 12/06/2024 16:46

Arraial do Cabo - Nesta quarta-feira (12), a prefeitura de Arraial do Cabo emitiu uma nota oficial repudiando os recentes atos de vandalismo registrados no distrito de Monte Alto. Nos últimos sete dias, lixeiras fornecidas pelo município têm sido alvo de criminosos, que atearam fogo ao patrimônio público.



De acordo com o município, este é o quinto incidente de vandalismo e incêndio em lixeiras em um curto período. Além das lixeiras, postos de salva-vidas da praia também foram incendiados recentemente. A sequência de ataques teve início após a demolição dos quiosques e residências na localidade, uma ação executada pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) devido à área fazer parte do Parque Estadual da Costa do Sol.



A prefeitura declarou que não tem responsabilidade sobre a decisão de demolição e destacou a importância de cuidar do patrimônio público. Em nota, a administração municipal afirmou que esses atos prejudicam a comunidade e geram custos aos cofres públicos.



A Polícia Civil de Arraial do Cabo está investigando o caso e busca identificar os responsáveis pelos ataques através da análise de imagens de segurança. De acordo com o Código Penal, a pena para quem comete crime de dano qualificado pelo emprego de fogo ou substâncias inflamáveis pode variar de reclusão de três a seis anos.



As autoridades locais pedem a colaboração da população para denunciar quaisquer atividades suspeitas. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 ou pelo número (22) 99700-0311, da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMUSP).