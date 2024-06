Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEXMar-AC) - Rede social

Publicado 12/06/2024 16:49

Arraial do Cabo - Manchas de óleo bruto foram encontradas na Prainha, em Arraial do Cabo, no último fim de semana, o que colocou em alerta as autoridades ambientais. A Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) estão monitorando a situação de perto.

Na terça-feira (11), a equipe de monitoramento da AREMAC realizou uma inspeção rigorosa nas praias da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEXMar-AC). A boa notícia é que, após uma busca minuciosa, nenhum sinal de óleo foi encontrado no mar, costões, ilhas ou beira das outras praias da Reserva.

“Monitoramento constante é a chave para proteger o patrimônio natural de Arraial do Cabo. A equipe segue cumprindo as ações permanentes previstas no Contrato de Concessão do Direito Real de Uso (CCDRU)”, destaca o presidente da AREMAC, Eraldo Cunha.

O ICMBio também está monitorando uma mancha de óleo próxima à costa de Arraial do Cabo, que se encontra fora da RESEXMar-AC. A direção do deslocamento da mancha ainda é incerta.

O Núcleo de Emergências Ambientais do Ibama foi acionado para fazer a identificação e localização da mancha, utilizando uma aeronave para realizar esse tipo de monitoramento. A aeronave já foi designada para fazer o sobrevoo, para saber a localização exata da mancha e o local onde ela pode estar, o que as correntes estão levando e os possíveis desdobramentos para contenção, caso seja necessário, de acordo com Leandro Goulart, chefe da Reserva Extrativista.

A Prefeitura de Arraial do Cabo informou que equipes da Secretaria do Ambiente também estão monitorando as praias do município e que, até o momento, as praias estão limpas e liberadas para o banho.

O Centro de Desastres Ambientais da Petrobras está na Prainha em Arraial nesta quarta-feira (12) para monitoramento no local, onde no último sábado (8), foi encontrado um resquício de material viscoso no lado esquerdo da praia. O material foi coletado para análise.

A AREMAC pede a colaboração da população para denunciar qualquer evidência de óleo no mar ou outros poluentes. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 2340-1062 ou pelo e-mail aremac.rj@hotmail.com.