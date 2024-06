Panfletagem de conscientização - Divulgação

Panfletagem de conscientização Divulgação

Publicado 14/06/2024 15:47

- A Defesa Civil de Arraial do Cabo realiza, nesta sexta-feira (14), uma panfletagem de conscientização sobre riscos e acidentes na chamada popularmente “Janela do Paraíso”, um local de propriedade privada, interditado por riscos na estrutura, mas que ganhou popularidade na internet.Essa ação vai ocorrer durante todo o fim de semana para conscientizar moradores e turistas. A Defesa Civil também isolou novamente o local com fita zebrada. Lembrando que essas fitas são constantemente retiradas sem autorização. Na semana passada, um rapaz que visitava o local despencou de uma altura de cerca de 10 metros . O homem teve diversas escoriações pelo corpo colocando sua vida em risco.A Prefeitura informou ainda que vem há alguns anos fazendo o trabalho de orientar acerca dos perigos de acidentes em pontos que não são considerados turísticos, mas que, infelizmente, acabam sendo procurados por conta das redes sociais.A Defesa Civil também reforça que o local é de grande risco e pede que turistas e moradores respeitem a sinalização, que não arranquem as placas de sinalização e fitas de isolamento. “Existem diversos mirantes e pontos turísticos seguros para apreciar a vista e fazer boas fotos, não coloque sua vida em risco”, alerta o órgão.