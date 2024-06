Cágado encontrado morto e queimado - Redes sociais

Publicado 17/06/2024 13:15

Arraial do Cabo - Um cágado foi encontrado morto e queimado após o incêndio que atingiu uma área de aproximadamente 6 hectares, equivalente a 6 campos de futebol, nesta sexta-feira (14), na altura do bairro Novo Arraial, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.



As chamas foram controladas por quase 30 agentes, em um trabalho conjunto entre os guarda-parques do Parque Estadual da Costa do Sol e da Área de Proteção Ambiental da Massambaba, o Corpo de Bombeiros, GOPAM e Grupamento do Distrito.



O caso foi encaminhado aos órgãos competentes para averiguação do possível crime ambiental. “Se formos vasculhar dentro do incêndio, procurar, visto que é alagado, o local é alagado, se for buscar naqueles lugares mais secos, vamos encontrar muitos animais mortos. Nós trouxemos esse para disponibilizar para as pessoas saberem, para que se lembrem disso, principalmente quando pensarem em colocar fogo em alguma área de mata”, disse Leonardo Sandre, Chefe da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e Marítima de Arraial do Cabo.



