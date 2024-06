Filhote de jubarte brincando com a mãe - droneadventuresbr

Publicado 21/06/2024 13:24

Arraial do Cabo - A temporada de baleias jubarte em Arraial do Cabo com um toque ainda mais especial: o nascimento de um filhote! O pequeno gigante foi avistado brincando com a mãe nas águas do mar cabista nas proximidades da Ilha dos Franceses nesta quinta-feira (20).



Este é um momento mágico para a região, que não apenas recebe esses visitantes ilustres todos os anos, mas também tem o privilégio de ser parte de a rota migratória e de reprodução. As baleias jubarte migram milhares de quilômetros todos os anos para se alimentar e se reproduzir em águas mais quentes, e Arraial do Cabo é um dos destinos favoritos.



A temporada de avistamento de baleias vai até agosto, e esta é a oportunidade perfeita para ter a chance de ver esses animais magníficos de perto, mas seguindo as regras de observação de para garantir a segurança dos animais e a própria.

*Imagens: @droneadventuresbr