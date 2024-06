Mutirão de limpeza - Reprodução

Publicado 21/06/2024 18:04

Arraial do Cabo - Aconteceu nesta sexta-feira (21), em Arraial do Cabo, uma ação de sensibilização ambiental promovida pela World Trail Races, evento esportivo que acontece na cidade durante o fim de semana. O mutirão de limpeza reuniu cerca de 150 voluntários na Praia Grande, com o objetivo de remover resíduos e despoluir a área.



A ação, realizada com o apoio do município, contou com a participação de uma empresa de consultoria ambiental, que ofereceu orientações e conscientização ambiental aos voluntários antes do início da atividade.



Entre os participantes estavam atletas de todo o Brasil, moradores locais e o Squad da WTR, equipe de representantes da plataforma. Os voluntários receberam um kit com camisa, garrafa CamelBak, copo de silicone retrátil e chaveiro abridor.



World Trail Races em Arraial do Cabo



A World Trail Races é uma plataforma multimodalidade que une esporte, turismo, sustentabilidade e entretenimento. Neste sábado (22), o município cabista recebe mais uma etapa do evento. A WTR Arraial do Cabo é a única prova do calendário que permite disputas em duplas. Esta será a nona vez que a cidade sedia o evento.



A Arena WTR, montada na Praia Grande, será o ponto de partida para todas as provas e oferecerá diversas atividades ao público. O espaço contará com um food park, shows de bandas locais, área kids, ativações de patrocinadores, massagem gratuita e recovery com crioterapia para os atletas, além da WTR Store, onde serão vendidos produtos da liga.

