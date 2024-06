Érika e Júnior - Reprodução/ Rede social

Érika e Júnior Reprodução/ Rede social

Publicado 24/06/2024 15:41 | Atualizado 24/06/2024 15:42

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo recebeu neste fim de semana, a global Érika Januza, que ficou na região durante o sábado (22) e domingo (23).



A atriz veio a passeio com amigos e o marido José Junior, um dos fundadores do Afro Reggae, e produtor de séries de sucesso, como “Arcanjo Renegado” e o “O Jogo que Mudou a História”, recém lançado pela Globoplay.



No instagram, Érika fez um vídeo, e postou várias fotos, dando a entender que conheceu o local pela primeira vez e ficou encantada com as praias de Arraial. Como boa mineira, Januza não poupou elogios à localidade conhecida como Ponta da Alcaíra ou ainda Caminho de Moisés.



“Um final de semana na região é uma experiência incrível!”, escreveu Érika em sua rede social.



Assista abaixo o vídeo que ela fez:

Your browser does not support the video tag.

Érika e Júnior Reprodução/ Rede social

Érika, Júnior e amigos Reprodução/ Rede social

Érika Januza Reprodução/ Rede social

Jantar Reprodução/ Rede social