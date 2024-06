Cursos - Divulgação

Publicado 24/06/2024 18:37

Arraial do Cabo - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 30.793 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos, incluindo oportunidades em Cabo Frio e Arraial do Cabo. O ingresso dos alunos acontece por meio de sorteio e as inscrições devem ser feitas até 14 de julho.

Os cursos, com duração de 20 semanas, estão distribuídos em 98 unidades da Rede Faetec espalhadas por todo o Estado. Entre as modalidades oferecidas, os segmentos de moda, beleza, gastronomia, informática, idiomas, saúde, indústria e serviços são algumas das opções. O sorteio será realizado em 15 de julho. Já o período de matrículas irá de 24 a 26 de julho.

“Esses cursos são uma excelente oportunidade para quem deseja aumentar seus conhecimentos ou adquirir mais técnica para o mercado de trabalho. Vivemos em um mundo cada vez mais competitivo, onde a qualificação profissional pode ser um diferencial determinante para a conquista de uma vaga de emprego”, avalia a presidente da Faetec, Caroline Alves.

Os candidatos podem selecionar até duas opções de cursos. Cabe ressaltar que será preciso inserir as duas opções desejadas na mesma inscrição e que, uma vez finalizada a inscrição, não será possível realizar alterações.

Há vagas para os seguintes: Inglês Iniciante; Operador de Computador; Confeiteiro; Bartender; Cuidador de Idoso; Instalador e Reparador de Ar Condicionado tipo Split; Assistente Administrativo; Montador e Reparador de Computadores; Preparação Corporal para Atores; Conversação em Língua Francesa; Maquiador; Trancista; Assistente de Logística; e Assistente de Recursos Humanos.

Em parceria com a Fundação Laço Rosa, serão oferecidas 40 vagas para o curso em Perucaria e 40 vagas para o curso Ponto a Ponto – Costura e Economia Circular, na unidade de Ipanema, Zona Sul do Rio. Para o curso de perucaria, a idade mínima é de 16 anos, e para o de costura, 18.

Os interessados devem ter a partir de 15 anos podendo ter Ensino Fundamental incompleto, a depender do curso pretendido. No caso de candidatos menores de idade, é obrigatória a presença do responsável legal. A previsão de início das aulas é 29 de julho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da instituição no link: www.faetec.rj.gov.br

As matrículas deverão ser feitas de 16 a 22 de julho, na unidade para qual foi feita a inscrição. Os documentos para matrícula são: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) e comprovante de escolaridade, em conformidade com o pré-requisito do curso escolhido, podendo ser substituído pelo certificado de conclusão de curso de qualificação ou comprovação de experiência profissional na área, conforme pré-requisito para o curso desejado.

Vagas exclusivas para mulheres

Em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher 1.671 vagas serão destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica, o que corresponde a 5% do total ofertado. As interessadas serão encaminhadas para as unidades da Faetec pela Secretaria, devendo levar o formulário de encaminhamento para a efetivação da matrícula.