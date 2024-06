Praça do Cova - Divulgação

Publicado 25/06/2024 12:17

Arraial do Cabo - A cidade de Arraial do Cabo, conhecida por suas belezas naturais paradisíacas, se prepara para receber um evento cultural de grande porte: o Festival Audiovisual de Arraial do Cabo. O festival, que acontece entre os dias 5 e 7 de julho, na Praça do Cova, a partir das 19h, promete uma imersão completa no universo da sétima arte, com painéis, mostras de filmes, encontros com grandes nomes do cinema nacional, workshops e muito mais.



A programação do festival ainda está em fase de finalização, mas já está garantida a presença de renomados artistas do cenário nacional.



O Festival Audiovisual de Arraial do Cabo vai além da exibição de filmes. O evento também tem como objetivo fomentar a produção audiovisual local, através da realização de workshops e oficinas que visam capacitar jovens talentos da região.

Programação Divulgação