Operação flanelinha - Reprodução/ Rede social

Publicado 26/06/2024 13:30

Arraial do Cabo - A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMUSP), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio do Corpo de Policiamento Ostensivo e de Trânsito (Cproeis), está intensificando as operações diárias para combater a atuação de flanelinhas e o transporte irregular em Arraial do Cabo. O objetivo é garantir a segurança dos munícipes e turistas, coibindo essas práticas ilegais.



Na ação realizada nesta terça-feira (25), quatro condutores de quadriciclos foram abordados por falta de uso de capacete e tiveram seus veículos retidos até a regularização da situação. Além disso, 11 veículos foram fiscalizados, e um deles foi apreendido e encaminhado ao depósito por transporte irregular.



As ações da SEMUSP também visam combater o transporte irregular de pessoas, conhecido como “lotada”, além de motos e quadriciclos irregulares. Os agentes da GCM estão atentos a esses crimes e atuam para garantir o cumprimento da lei.

