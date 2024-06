Hiago estava consciente quando foi socorrido pelos bombeiros - Reprodução

Publicado 29/06/2024 16:00 | Atualizado 29/06/2024 16:31

Rio - Um frentista foi baleado após uma discussão com um cliente em um posto de gasolina no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada deste sábado (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, Higor Fernandes, 24 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internado.



O caso ocorreu por volta das 4h no posto que fica na Avenida José Mendonça de Campos. A vítima foi socorrida ainda consciente. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o quadro dele é estável.



O homem responsável pelo disparo fugiu. Segundo a Polícia Militar, a motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Ao DIA, um familiar explicou que Hiago apenas pediu para que os ocupantes saíssem de um veículo para que pudesse abastecer, por normas da empresa. Ele trabalhava no local há pouco tempo, cerca de cinco meses.

Hiago foi atingido no joelho e precisou passar por cirurgia. "Em um dos joelhos o osso se dividiu em várias partes. Ele teve que colocar prótese e agora já está no quarto", disse o familiar.



Nas redes sociais, parentes e amigos demonstraram revolta com o caso. "Esse desgraçado vai pagar pelo que fez com meu amor", disse a namorada do jovem.

"Só Deus para nós guardar. Meu sobrinho estava trabalhando e acontece uma covardia dessa, não tem explicação, que a Justiça seja feita, não pode passar em pune não", comentou uma tia.



O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), onde está sendo investigado.