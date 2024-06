Novo Terminal Pingo D’água, em Guaratiba, é inaugurado neste sábado (29) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/06/2024 18:22

Rio - O novo Terminal Pingo D'água, do corredor Transoeste do BRT, foi inaugurado neste sábado (29), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. A espaço é 22 vezes maior que a antiga estação e vai funcionar 24 horas por dia. O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Eduardo Paes (PSD).

Segundo a Prefeitura do Rio, o novo terminal Pingo D'Água, que tem 19.825 m², vai atender uma média diária de mais de 10 mil passageiros. O espaço conta com um bicicletário com capacidade para 600 bicicletas, devido ao alto tráfego de ciclistas na região.

O novo espaço é o terceiro terminal construído no corredor Transoeste a partir da ampliação de antigas estações. O primeiro foi o Magarça, inaugurado no fim de março , enquanto o segundo foi Terminal Mato Alto , ambos em Guaratiba.

A última reforma a ser entregue, ainda este ano, será o novo Terminal BRT Curral Falso, em Santa Cruz. Ele terá 18,3 mil m² e contará, ainda, com uma passarela de acesso e um bicicletário com 400 vagas.

"Se pudesse definir esse momento com uma palavra, diria que é dignidade. Aqui, em geral, é um lugar que a gente passa mais tempo do que na maioria dos outros lugares, o transporte na vida das pessoas é uma coisa importante. E duas coisas a gente têm que ter no transporte: conforto e tempo", destacou o prefeito Eduardo Paes.

Com a inauguração do terminal, a linha 19 (Pingo D'Água x Salvador Allende - expresso), que só circulava no pico da tarde, vai reforçar também a operação pela manhã. Além dela, fazem embarque e desembarque no Pingo D'Água as seguintes linhas: 10 (Santa Cruz x Alvorada - expresso); 11 (Santa Cruz x Alvorada - parador), que circula entre 22h e 4h; 12 (Pingo D'Água x Alvorada - expresso); e 20 (Santa Cruz x Salvador Allende – expresso).

A secretária de Transporte, Maína Celidonio, celebrou a transformação da estação em terminal. "Aqui irão funcionar cinco serviços do BRT. Dois que partem daqui [terminal Pingo D'água], sendo um para o Recreio e outro para Alvorada, mais o serviço que vem de Santa Cruz. Além da integração com cinco linhas de ônibus e as vans" explicou.

Com a reforma, o Terminal Pingo D’Água vai operar em conjunto com dois terminais alimentadores, sendo atendido por cinco linhas de ônibus urbanos. Quatro delas terão ponto final no terminal: 857/SN857 (Terminal Pingo D'Água - Terminal Campo Grande, via Estrada do Catruz/Cachamorra), 871 (Cesarão - Terminal Pingo D'Água), 897/SN897 (Paciência - Terminal Pingo D'Água) e SV866 (Terminal Pingo D'Água - Terminal Campo Grande, via Estrada do Magarça). Além disso, o serviço 885/SN885 (Santa Cruz - Terminal Mato Alto, via Pedra de Guaratiba) passa em frente ao novo espaço.

Mudanças no trânsito

A modernização e ampliação do Terminal resultou, também, em algumas alterações no trânsito da região, sobretudo nos retornos. Ao todo, cinco ruas ao redor da nova estação foram requalificadas, sendo elas: Avenida Dom João VI (os dois sentidos), Estrada da Pedra, Rua Coronel Jaime de Lemos, Rua dos Bombeiros e Rua dos Construtores.

Devido a essas mudanças, a partir de agora, o motorista que vai da Barra da Tijuca em direção à Santa Cruz e deseja retornar, pode pegar a Rua Coronel Jaime de Lemos, seguir pela Estrada da Pedra e entrar na Rua dos Bombeiros, em direção a Avenida Dom João VI.

Já o motorista que vai de Santa Cruz em direção a Barra da Tijuca e quer fazer o retorno, deve seguir pela Estrada da Pedra, entrar na Rua dos Construtores e retornar em direção a Santa Cruz pela Avenida Dom João VI.