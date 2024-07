Homem foi capturado durante a blitz da Lei Seca no Centro do RJ - Google Maps

Publicado 02/07/2024 16:00

Rio - Um homem que estava foragido da polícia por homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro foi preso durante uma ação da Lei Seca na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, nesta terça-feira (2).

Segundo os agentes, o criminoso, que testou negativo no teste do bafômetro, estava sem os documentos de identificação. Ao consultar os dados no sistema judiciário, os policiais encontraram dois mandados de prisão em aberto, expedidos pela justiça de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Ao ser identificado, o suspeito, que não teve seu nome divulgado, tentou fugir, porém foi capturado por policiais com a ajuda das unidades de apoio do Batalhão de Choque (BPChoque) e de equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia). Em seguida, ele foi conduzido para a 5ª DP (Mem de Sá), onde permaneceu preso.