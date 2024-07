Adolpho Konder e Rafael Vitale - Divulgação

Publicado 02/07/2024 17:34

Rio - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assinaram, nesta terça-feira (2), uma parceria estratégica para fortalecer e aprimorar as atividades regulatórias e fiscalizatórias. O objetivo é compartilhar informações e experiências entre as agências para subsidiar a elaboração do Planejamento Estratégico da Agetransp para o período de 2024-2031. A iniciativa está no bojo do programa ANTT Coopera, que promove cooperações técnicas e fortalece relações institucionais entre entidades públicas e privadas.

A cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação ocorreu na sede da ANTT, em Brasília. A parceria beneficia não apenas as duas agências, mas também diversas entidades públicas e privadas impactadas pela regulação das rodovias concedidas ou em processo de estruturação para concessão. Entre os beneficiados estão a sociedade, concessionárias de rodovias, prestadores de serviços e outros atores envolvidos nos processos de concessões.

O conselheiro-presidente da Agetransp, Adolpho Konder, destacou a relevância da cooperação técnica para o desenvolvimento das agências. Para ele, é um marco para ambas as entidades, pois fortalece as capacidades regulatórias e promove a troca de conhecimentos essenciais para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.

"O Rio de Janeiro tem seus desafios com as concessões, principalmente nas rodovias. Estamos felizes e entusiasmados com essa parceria com a ANTT, que já vinha acontecendo e agora se consolida com a assinatura desse termo. Essa parceria é fundamental para a elaboração do nosso planejamento estratégico, necessário para o reposicionamento e crescimento da Agetransp, focando em integração e no futuro. É esse legado que queremos deixar para o estado, com foco sempre no cidadão e na mobilidade urbana", reforçou Konder.

O diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale, agradeceu o interesse da Agetransp em buscar apoio, informações, troca de experiência e aprendizado das melhores práticas com a ANTT e destacou que o ANTT Coopera é um braço do PROREV, o programa das revoluções regulatória, tecnológica e comportamental da Agência, que é a grande diretriz do planejamento estratégico.

"A gente também faz esse movimento de buscar melhorias e estar sempre se atualizando, muitas vezes com viagens internacionais. Ficamos felizes de servir de exemplo. Temos que buscar melhorias sempre, mas ao mesmo tempo precisamos tracionar a regulação dos transportes, principalmente dentro do Brasil, para que a gente tenha um ambiente mais homogêneo e aderente ao que o usuário espera e precisa. A visão da Agetransp é muito alinhada com a visão da ANTT", disse Vitale.

Para ele, o papel da ANTT é supervisionar, orientar e pegar na mão para fazer as coisas acontecerem juntos, focando sempre na solução dos problemas e melhorias dos serviços prestados ao cidadão. "Os desafios no setor de transportes terrestres são muitos, mas quanto mais homogêneos eles forem e com todas as agências juntas, maiores serão as chances de sucesso. A ANTT quer se firmar cada vez mais como agência referência em regulação e fiscalização, trazendo junto todas as agências estaduais", destacou o diretor-geral.