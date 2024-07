Tunel será fechado no início da madrugada desta terça-feira. - Google Maps

Publicado 02/07/2024 17:55 | Atualizado 02/07/2024 18:08

Rio - O Túnel Grota Funda será interditado nesta terça-feira (2), no sentido Santa Cruz, das 23h às 4h, para a execução de serviços de conservação e limpeza. A passagem que liga os bairros do Recreio dos Bandeirantes e Vargem Grande à Baixada de Guaratiba sofrerá um desvio, no sentido Santa Cruz, pela Avenida Artur Xexéo.

Os veículos que trafegam pela calha no sentido Barra da Tijuca seguirão pela pista comum a todos os veículos. Já os ônibus do BRT, que normalmente trafegam pela calha no sentido Barra da Tijuca, seguirão pela pista comum com todos os veículos.

O Centro de Operações do Rio de Janeiro, com agentes de trânsito, estará atento a toda a movimentação no local, e ela poderá sofrer alterações de acordo com a movimentação e mudanças climáticas.