Eujaique teria matado a ex, Roberta Pereira, após o término - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/07/2024 20:37 | Atualizado 02/07/2024 20:59

Rio - A filha do casal morto em uma chacina em Teresópolis, na Região Serrana, conseguiu sobreviver com ajuda de Roberta Pereira, ex-companheira do suspeito do crime. A menina de 7 anos estava na fazenda com os pais, Anderson Ribeiro, 44, e Gerciane Grunier, 33, e com o tio, Evandro Santos Grunier, 27. Eujaique José Pereira, 46, foi preso nesta terça-feira (2) e vai responder pelo feminicídio e pelos três homicídios.

De acordo com as investigações, a criança foi levada de um cômodo para outro por Roberta para que não fosse encontrada pelo suspeito. Logo em seguida, a mulher fugiu e foi perseguida pelo suspeito, que a matou com um tiro.

Após o crime, na Fazenda Arastan, a Polícia Militar encontrou apenas a menina com vida. Evandro, Gerciane e Anderson foram encontrados mortos dentro da casa , enquanto o corpo de Roberta, ex do suspeito, estava em um rio.

As investigações apontam ainda que Eujaique teria cometido o crime porque na sexta-feira (28), Roberta terminou a relação entre os dois. A Polícia Civil acredita que a família estava acolhendo a mulher após o rompimento até que ela encontrasse um novo lar.

A criança está sob cuidados de familiares. O suspeito chegou a fugir do crime, mas foi encontrado na madrugada desta terça-feira (2), na Estrada do Parque do Imbuí.

Contra ele, havia uma anotação criminal por crime ambiental. Após a prisão, o homem foi encaminhado à 110ª DP (Teresópolis), que investiga o caso. Ainda não há informações sobre os sepultamentos das vítimas.