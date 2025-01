Criminosos entraram em confronto com policiais civis na Avenida Dom Helder Câmara, no Jacarezinho - Armando Paiva/Agência O Dia

Criminosos entraram em confronto com policiais civis na Avenida Dom Helder Câmara, no JacarezinhoArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 08/01/2025 14:15 | Atualizado 08/01/2025 16:32

DIA, os criminosos se deslocavam entre as comunidades no momento da troca de tiros. Rio - Em meio à operação que ocorre em Manguinhos, na Zona Norte, bandidos entraram em confronto com policiais civis em frente à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na mesma região, no início da tarde desta quarta-feira (8). Segundo informações obtidas pelo, os criminosos se deslocavam entre as comunidades no momento da troca de tiros.

fotogaleria

Durante o intenso tiroteio, houve correria e quem passava pelo local precisou se abrigar atrás de veículos que estavam estacionados. Ainda na ação, os bandidos jogaram uma granada contra as equipes, que não explodiu. Em seguida, o Esquadrão Antibomba foi acionado e realizou a explosão. Durante o intenso tiroteio, houve correria e quem passava pelo local precisou se abrigar atrás de veículos que estavam estacionados. Ainda na ação, os bandidos jogaram uma granada contra as equipes, que não explodiu. Em seguida, o Esquadrão Antibomba foi acionado e realizou a explosão.

Após o confronto, diversos projéteis ficaram espalhados pelas ruas. No local, testemunhas revelaram terem presenciado momentos de terror. "Parecia guerra civil".



Segundo a Polícia Civil, os criminosos de Manguinhos e do Jacarezinho fazem parte da mesma organização criminosa e a ação teria sido uma tentativa de dispersar a operação que ocorre na comunidade.



Operação deixa ao menos três mortos

A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), a 21ª DP (Bonsucesso) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma ação na comunidade contra roubos e receptação de cargas, em mais uma etapa da Operação Torniquete. O objetivo é enfraquecer a facção criminosa que controla a região, já que o dinheiro desses crimes financiam as atividades das organizações, disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares de faccionados, detidos ou em liberdade.



De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem na região, os agentes foram atacados a tiros e houve confronto. Segundo relatos, os disparos ocorreram nas favelas do Mandela 1, 2, Varginha e na Rua Leopoldo Bulhões. Os bandidos também incendiaram barricadas para atrapalhar as equipes. Durante a ação, criminosos teriam fugido em direção à Fiocruz. Até o momento, houve apreensão de armas e drogas e um suspeito foi detido, sendo encaminhado para a Cidade da Polícia, no Jacaré.



Às 10h40, o quartel de Benfica do Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de salvamento em lagos ou rios, em Manguinhos, na altura da Fiocruz, e os militares encontraram o corpo de um homem, ainda não identificado, no Canal do Cunha. O quartel da Barra da Tijuca também esteve no local e resgatou outras duas pessoas mortas, não identificadas. Às 16h15, as equipes seguiam no local em busca de outros corpos.

Terror na Fiocruz

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, um tiro atingiu o vidro da sala de Automação de Bio-Manguinhos - fábrica de vacinas - e uma trabalhadora precisou receber atendimento médico, por conta dos estilhaços. A Fiocruz disse ainda que os agentes entraram sem autorização e descaracterizados, para o que seria uma incursão na comunidade da Varginha.



A instituição informou que um supervisor da empresa que presta serviços para a Gestão de Vigilância e Segurança Patrimonial foi levado pelos policiais "de forma arbitrária para a delegacia, algemado", quando fazia a desocupação e interdição da área, como medida de segurança para os trabalhadores, alunos e demais frequentadores. Ele foi acusado de dar cobertura a supostos criminosos que estariam em fuga.



"Toda a ação da Polícia Civil ocorre de forma arbitrária, sem autorização ou comunicação com a instituição, colocando trabalhadores e alunos da Fiocruz em risco. A Polícia permanece, até o momento desta publicação, no campus da Fiocruz", completou a nota.



Procurada, a Polícia Civil disse que um funcionário da Fiocruz foi preso em flagrante, porque "estava auxiliando na fuga de traficantes da comunidade".

Impactos

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua Leopoldo Bulhões ficou fechada por cerca de três horas, na altura de Manguinhos, nos dois sentidos, por motivos de segurança. As Polícias Civil e Militar atuam no local. A via foi liberada para passagem de veículos por volta das 15h20.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Victor Valla, o Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria e o CAPS Carlos Augusto Magal acionaram o protocolo de acesso mais seguro e interromperam o funcionamento nesta quarta-feira.