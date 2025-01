Os acusados tentavam furtar o cabo no interior de um Túnel Raul Veiga, em São Francisco - Divulgação

Niterói – Um casal foi preso na madrugada desta quarta-feira (8) acusado de furtar um cabo de energia no interior do Túnel Raul Veiga, em São Francisco, Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com os policiais do 12º BPM (Niterói), o material pesa aproximadamente 50 quilos.

Ainda segundo a PM, após um alerta do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, a Sala de Operações do batalhão enviou uma equipe ao local, onde houve o flagrante.

O homem, identificado apenas pelas iniciais L. R. O. P., de 43 anos, já possuía quatro passagens pela polícia por furto. Já a mulher, A. d. O. B., de 44, tinha passagem também pelo mesmo crime. Ambos seriam moradores em situação de rua.

Os agentes encaminharam o material apreendido e os acusados para a 77ª DP (Icaraí) e, em seguida, para a 76ª DP (Niterói/Centro). Eles foram autuados em flagrante.