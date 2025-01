Segundo a PM, a mulher deixou o supermercado sem pagar pelas peças de carne - Divulgação

Publicado 08/01/2025 14:13 | Atualizado 08/01/2025 16:05

Niterói – Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam, na noite desta terça-feira (7), uma mulher acusada de furtar carne no supermercado Guanabara da Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana. Segundo a Polícia Militar, ela saiu do estabelecimento sem pagar por duas peças de filé mignon que totalizavam R$ 380,97.

Ainda de acordo com a corporação, uma equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu chamado para a ocorrência. Os agentes conseguiram conter a mulher, de 32 anos, identificada apenas pelas iniciais L. F. S.

A acusada foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói), onde, após apreciação da autoridade policial, acabou autuada e presa em flagrante.