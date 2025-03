Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 25/03/2025 19:44

Rio - Neymar não deve estar em campo contra o Vasco, no próximo domingo (30), em São Januário, na estreia do Santos no Brasileirão. De acordo com o "UOL", o atacante ainda não está totalmente recuperado da lesão na coxa esquerda.

Uma nova ressonância magnética apontou que Neymar ainda não superou o problema muscular. O camisa 10 estava na transição do departamento médico para o gramado e fez apenas fisioterapia nesta terça.

A notícia cai como um banho de água fria para o Santos, que planejava ter Neymar como titular em São Januário. Agora, a nova previsão para o retorno é o jogo contra o Bahia, no dia 6 de abril.

Vasco e Santos se enfrentam no próximo domingo (30), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.