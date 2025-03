Publicado 26/03/2025 00:00

Mais um sequestro de ônibus no Rio. Criminosos atravessaram 5 coletivos no Engenho Novo em reação à ocupação policial no Morro do São João. O transporte, essencial para moradores da periferia, virou escudo do crime. Quem paga a conta é a população, cada vez mais refém da violência.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou ao Congresso sugestões para rever pontos do projeto que amplia a licença-paternidade para 15 dias e garante estabilidade de 30 dias após o retorno. Em um cenário de mudanças nas relações de trabalho, é fundamental que políticas avancem com equilíbrio, garantindo direitos, mas também sustentabilidade para empresas e trabalhadores.