Segundo a polícia, Emerson integra o grupo criminoso denominado 'Bonde Do 157 Da VK'Reprodução

Publicado 25/03/2025 20:44 | Atualizado 25/03/2025 21:03

Rio - Um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubo de veículos da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, foi preso nesta terça-feira (25), em Bangu. Segundo a Polícia Civil, Emerson Nascimento de Lima Rodrigues, de 28 anos, tem cinco anotações criminais, todas por roubo majorado.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) encontraram o suspeito em um sítio na Estrada da Água Branca. Ele não resistiu a prisão e vai responder, mais uma vez, por roubo majorado.

De acordo com as investigações, Emerson integra o grupo criminoso denominado 'Bonde Do 157 da VK', conhecido por cometer roubos, especialmente de veículos, na Zona Oeste.

A ação é mais uma fase da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir os roubos, furtos e receptações de cargas e veículos.