Floresta da Tijuca, no Rio de JaneiroTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 25/03/2025 18:34 | Atualizado 25/03/2025 19:33

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira (25), o Projeto de Lei 605/23, da deputada Dani Monteiro (Psol), que inclui no Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro os nomes de pessoas escravizadas que trabalharam no reflorestamento da Floresta da Tijuca e das Paineiras. Segundo a deputada, o reconhecimento de Eleutério, Constantino, Manoel, Mateus, Leopoldo, Maria, Sabino, Macário, Clemente, Antônio e Francisco é uma forma de reparação diante da contribuição dos povos escravizados na construção do país.

"O Brasil sempre exaltou barões do café e engenheiros brancos, mas não os braços negros que seguraram este país de pé. Com esta inscrição no Livro dos Heróis e Heroínas do Estado, queremos reafirmar que sem os negros não há Rio de Janeiro, não há Brasil. Celebraremos esse ato de memória e de resistência", afirmou a deputada, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj.

O replantio da Floresta da Tijuca foi um feito histórico e, por conta dele, hoje o Rio de Janeiro abriga a maior floresta urbana do mundo. No entanto, a participação dos trabalhadores negros escravizados foi por muito tempo apagada.

"São heróis e heroínas sem registros de sobrenomes, que garantiram a própria sobrevivência e a de toda a cidade ao plantar mais de 100 mil árvores entre 1861 e 1874. Em uma sociedade que insiste em apagar a luta do nosso povo, é nosso dever resgatar essas memórias. Se hoje respiramos, se temos água, é porque eles resistiram. Não há justiça climática sem justiça racial", afirmou a deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj

Com a aprovação, os nomes dos trabalhadores passam a integrar oficialmente o Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio de Janeiro, criado pela Lei Estadual 5.808/10 para homenagear figuras de grande contribuição para a história fluminense.