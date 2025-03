A mulher teria demostrado nervosismo com a presença dos policiais que solicitaram a revista da bagagem - Divulgação

Publicado 25/03/2025 19:11 | Atualizado 25/03/2025 19:32

Rio – Uma mulher foi presa pela Polícia Militar por transportar um 'kit rajada', material que transforma pistolas em armas automáticas, nesta terça-feira (25), na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária. A PM informou que a mulher não soube dizer quem receberia o material.

A suspeita estava transportando o armamento para o Espírito Santo. De acordo com a PM, a mulher demonstrou nervosismo com a presença dos policiais, que solicitaram a revista da bagagem. A apreensão ocorreu durante um policiamento do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

Na mala foi encontrado um 'kit Roni', peça que pode ser adaptada em pistolas para efetuar vários disparos, como uma metralhadora.