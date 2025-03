Imagens de uma câmera de segurança mostram os três homens caminhando pela calçada antes da ação - Divulgação

Publicado 25/03/2025 15:37 | Atualizado 25/03/2025 16:50

Rio – Um homem foi preso e dois menores de idade foram apreendidos por agentes do Segurança Presente na manhã de segunda-feira (24), após roubarem celulares e cordões na Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, Zona Sul. De acordo com informações do Segurança Presente, um adolescente de 17 anos envolvido já possuía um mandado de apreensão em aberto, além de outras 23 passagens pela polícia.

Imagens das câmeras de segurança mostram os três caminhando pela calçada. Em seguida, dois deles retornam e se aproximam de um idoso, até que um deles puxa o cordão da vítima. Os suspeitos foram localizados cerca de 15 minutos após o roubo e um deles estava com partes do colar dentro da boca e tentou se livrar da abordagem cuspindo o material.



O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).