Cariocas aproveitaram para se exercitar na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram para se exercitar na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona SulReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 25/03/2025 13:52

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu ensolarado nesta terça-feira (25), mas a previsão aponta chuva no fim da tarde e para os próximos dias. Na quarta-feira (26), a entrada de ventos úmidos do oceano e áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera devem fazer com que o sol fique totalmente coberto por nuvens ao longo do dia. Um aguaceiro de maior intensidade pode atingir a cidade a partir do início da noite.

A instabilidade segue afetando o tempo do Rio na quinta-feira (27). Com isso, a previsão é de céu predominantemente nublado, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Assim como nos dias anteriores, pode ser que a garoa ganhe força nos horários próximos ao pôr do sol.

Na sexta-feira (28), o número de nuvens deve diminuir e o sol pode aparecer em alguns momentos. A previsão aponta que a chuva atinge o Rio à tarde, mas o céu deve ficar aberto durante a noite.