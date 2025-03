Denúncia relatou troncos cortados pela metade e o DIA constatou que árvores não existem mais no local - Reprodução/Agência O Dia

Publicado 25/03/2025 13:27

Rio - Árvores do Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, voltaram a ser derrubadas sem autorização. Uma denúncia feita ao DIA afirma que as plantas que antes ocupavam o espaço, deram lugar a construção de um quiosque. A região, conhecida por atrair cariocas e turistas para o lazer e atividades ao ar livre, vem sofrendo com as remoções para a abertura de restaurantes e boates.

A denúncia do colunista Sidney Rezende, do Informe do DIA, diz que as obras de mais um quiosque no local estão sendo finalizadas e, para que a estrutura fique pronta, os proprietários do espaço estão cortando as árvores. Uma imagem compartilhada por ele nas redes sociais mostra diversos troncos cortados pela metade. A reportagem do DIA esteve no local nesta terça-feira (25) e constatou que as árvores citadas já não existem mais.

Em uma área próxima de onde houve a derrubada, foram depositados os troncos e galhos removidos. Não há placas no local indicando e a Prefeitura do Rio não informou, até o momento, quem são os responsáveis pelas retiradas, obras ou próprietários do quiosque.

Procurada, a Subprefeitura da Zona Sul disse que "não foi informada e não autorizou a remoção de nenhuma árvore na região do Parque dos Patins". A administração afirmou também que agentes irão investigar a construção.

Remoções acontecem desde 2023

As remoções das árvores vêm sendo denunciadas há quase dois anos. Em setembro de 2023, o DIA revelou que uma empresa privada cortou e podou árvores para a construção de um restaurante e boate . A remoção foi realizada sem autorização da prefeitura, durante a madrugada. Na ocasião, um caminhão teria direcionado os faróis para as câmeras da rua, para evitar que o momento fosse registrado. Além dos troncos e galhos, comerciantes relataram, à época, que a companhia também pretendia remover bancos do parque.

*Colaborou Reginaldo Pimenta