O carro envolvido no acidente ficou parcialmente destruído - Rede Social

O carro envolvido no acidente ficou parcialmente destruídoRede Social

Publicado 25/03/2025 13:56

Rio - Uma pessoa ficou ferida durante um acidente entre um carro e um ônibus na Ponte Rio-Niterói, no fim da manhã desta terça-feira (25). O acidente ocorreu na altura da Grande Reta, na pista sentido Rio. Até o momento, o trânsito ainda é intenso na região.



fotogaleria

Segundo a Ecovias Ponte, a colisão foi traseira e ocorreu após o automóvel apresentar uma pane mecânica e permanecer parado na via, sendo atingido pelo ônibus.



A vítima foi encaminhada ao Hospital Azevedo Lima, em Niterói, com ferimentos leves. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o carro parcialmente destruído.

Acidente deixa a ponte Rio- Niterói engarrafada sentido Rio pic.twitter.com/xUYWcy8gqV — Daniel Mizael (@carolindo) March 25, 2025

Durante o acidente, o tempo de travessia chegou a quase uma hora. No entanto, todas as faixas já foram liberadas. Por volta das 14h, o descolamento entre as cidades é de 28 minutos.