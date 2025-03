Eduardo Alves Coutinho foi preso por agentes da 12ª DP (Copacabana) - Reprodução

Publicado 25/03/2025 13:06

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (25), Eduardo Alves Coutinho, de 54 anos, condenado a 19 anos de prisão por matar a ex-companheira. Foragido há quase seis anos, ele foi detido por agentes da 12ª DP (Copacabana) no Centro do Rio.

O crime aconteceu em setembro de 2012. As investigações apontaram que Eduardo não aceitava o fim do relacionamento e marcou um encontro com a vítima no bairro Centenário, em Duque de Caxias. No local, ele esfaqueou dez vezes as costas da ex-companheira, que tinha 46 na época do caso.

O criminoso chegou a ser preso em flagrante e passou nove dias na cadeia, mas recebeu o direito de responder ao processo em liberdade. Ele foi condenado em 2015, recorreu e, em 2019, a Justiça confirmou a decisão da 1ª instância. No entanto, Eduardo só foi detido nesta terça-feira, após cinco anos e seis meses.