42,8kg de Carnes impróprias para consumo em mercados de Campo Grande e Jacarepaguá Divulgação / PROCON-RJ

Publicado 25/03/2025 11:55

Rio - A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) em parceria com o Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) descartaram 42,8kg de alimentos impróprios para consumo e autuaram cinco supermercados nos bairros de Campo Grande e de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (24).

De acordo com as instituições, durante a operação foram encontrados produtos sem datas de validade, carnes, temperos prontos e produtos de padaria com etiquetas manipuladas ou já vencidas.



Além dos problemas com alimentos, os fiscais identificaram pisos irregulares, paletes de madeira dentro das geladeiras, ralo exposto não sifonado, fiação em risco e lixeiras sem pedais, indicando falta de cuidado com a higiene e a segurança dos clientes.



Conforme a Sedcon, os estabelecimentos autuados têm até 15 dias para apresentar suas defesas e a autarquia continuará intensificando as fiscalizações até que medidas sejam tomadas.



"Fiscalizações como essa são constantes e têm o objetivo de orientar fornecedores e proteger os consumidores. Algumas das irregularidades encontradas colocam em risco a saúde pública", disse o secretário da pasta, Gutemberg Fonseca.



Os órgãos ainda reforçam que, caso algum consumidor se sinta lesado, poderá entrar em contato com os canais de atendimento através dos canais oficiais do Sedcon e/ou do Procon.