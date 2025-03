Policiais civis da 24ª DP (Piedade) investigaram o caso - Reprodução

Policiais civis da 24ª DP (Piedade) investigaram o casoReprodução

Publicado 25/03/2025 12:15

Rio - Agentes da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta segunda-feira (24), um homem acusado de estuprar uma criança 4 anos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a corporação, o crime aconteceu em 2022, em Vargem Grande do Sul, São Paulo. A prisão ocorreu após a policia encontrar o criminoso na comunidade Guaxindiba, em São Gonçalo.

Segundo as investigações, a vítima é neta da companheira do homem è época.

Após o crime, o homem fugiu. Depois de troca de informações com a Delegacia de Defesa da Mulher de Vargem Grande do Sul, os agentes da 24ª DP (Piedade) identificaram a localização do bandido.