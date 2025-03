Vítima está internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 25/03/2025 16:00

Rio - O policial militar Vinícius Cerqueira de Oliveira, de 41 anos, foi baleado no rosto em uma operação na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com o Hospital Estadual Alberto Torres, o agente foi submetido a uma cirurgia de reconstrução e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com a PM, os agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação na comunidade com objetivo de coibir roubos de cargas e veículos na região. No momento em que as equipes deixavam o local, bandidos atiraram contra eles e atingiram Vinícius, que foi encaminhado à unidade de saúde.

Durante a ação, um homem foi preso com drogas e um rádio. Os militares registraram o caso na 74ª DP (Alcântara).