Paulo Gustavo morreu em 2021 após complicações da covid-19 - Reprodução / Instagram

Publicado 25/03/2025 14:18 | Atualizado 26/03/2025 11:44

Rio - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) receberá, a partir do próximo domingo (30), a exposição "Rir é um ato de resistência", que recorda a trajetória do humorista Paulo Gustavo. Cria da "Cidade Sorriso", o artista morreu em maio de 2021 de complicações da covid-19.



Uma escultura de 2,5 metros de altura, que ficará na área externa do espaço, será a primeira obra vista pelos visitantes. Com figurinos marcantes usados em suas produções, um curta-metragem especial e fotografias inéditas que trazem momentos da vida e carreira de Paulo, a exposição será dividida em cinco galerias.



Na galeria 1, "Uma vida à luz", a história é contada por fotos inéditas em uma linha do tempo que vai da infância à vida adulta do humorista. Na 2, "O lúdico e o humor", o visitante se envolve com instalações interativas, peças e elementos simbólicos.

"A moda como expressão", na galeria 3, apresenta projeção que alterna registros de arquivo com figurinos de Paulo Gustavo. A 4 reúne obras contemporâneas do acervo particular do artista, incluindo nomes como Vik Muniz, Adriana Varejão, Os Gêmeos, Miguel Rio Branco, Nelson Leirner, Rodrigo Matheus, Marcus Galan, Roberto Magalhães, Cristina Canale e Cinthia Marcelle. Já a galeria 5, "Multishow apresenta 220 volts de humor", é feita em colaboração com a TV Globo e o canal Multishow com foco no curta-metragem que destrincha sua carreira.



Apaixonado por Niterói, o ator, que sempre homenageou a cidade em seus trabalhos, virou nome de rua no bairro de Icaraí, na Zona Sul, além de ter ganho um estátua no Campo de São Bento.

Serviço: 'Rir é um ato de resistência'

Data: A partir de 30/03



Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada, pessoas com mais de 60 anos, estudantes de escolas particulares e universidades, ID Jovem) Gratuidades: Crianças menores de 7 anos, estudantes da rede pública (ensino fundamental e médio), moradores e naturais de Niterói, servidores públicos municipais de Niterói, pessoas com deficiência, visitantes que chegarem ao museu de bicicleta. Entrada gratuita para todos às quartas-feiras.



Bilheteria: Venda exclusivamente presencial, pagamento apenas em dinheiro.

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem