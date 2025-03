Felipe Marques Monteiro foi baleado durante uma operação contra roubo a vans na Vila Aliança - Reprodução

Felipe Marques Monteiro foi baleado durante uma operação contra roubo a vans na Vila AliançaReprodução

Publicado 26/03/2025 07:33

Rio - O copiloto da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, baleado durante uma operação na Vila Aliança , na Zona Oeste, na última quinta-feira (20), tem apresentado melhora gradual após passar por cirurgia . A informação foi confirmada pela Coligação dos Policiais Civis do Estado do Rio (Colpol-RJ) nesta terça-feira (25).O agente está internado no Hospital São Lucas, unidade particular em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo a Colpol-RJ, as doações de sangue têm sido essenciais para sua recuperação e podem ser feitas nas unidades de Niterói, na Região Metropolitana, e Mesquita, na Baixada Fluminense.Felipe foi operado ainda no Hospital Miguel Couto, no Leblon, para onde foi levado após ser atingido enquanto pilotava uma aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).Na ocasião, imagens que circularam nas redes sociais mostraram a intensidade dos disparos em direção ao helicóptero.