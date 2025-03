Felipe Marques Monteiro foi baleado durante uma operação contra roubo a vans na Vila Aliança - Reprodução

Felipe Marques Monteiro foi baleado durante uma operação contra roubo a vans na Vila AliançaReprodução

Publicado 21/03/2025 09:17

Rio - O copiloto da Polícia Civil , Felipe Marques Monteiro, baleado durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (20), passou por uma cirurgia e foi estabilizado. De acordo com a direção do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, o agente tem quadro de saúde grave nesta sexta-feira (21). Ele foi transferido para o Hospital São Lucas, uma unidade particular em Copacabana, Zona Sul do Rio, durante a tarde.