20 tubos do material foram encontrados dentro de uma máquina ilegal de fliperama - @pmerj

Publicado 26/03/2025 08:09

Rio - Um ponto de venda ilegal de linhas chilenas foi descoberto em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (25). Na ação, um homem foi preso e o material altamente cortante foi encontrado dentro de uma máquina de fliperama desativada.Policiais militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) apreenderam 20 tubos da linha na Rua Mariana Lima, no bairro do Outeiro.O suspeito foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo) junto ao material recolhido.No último dia 16, um motociclista de aplicativo morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha chilena, na Avenida Brasil.